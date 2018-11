0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

11 Bit Studios und Deep Silver haben die This War of Mine: Complete Edition für Nintendo Switch veröffentlicht. Die Complete Edition umfasst erstmalig die Inhalte der Anniversary Edition des Hauptspiels sowie alle bislang erschienenen digitalen Erweiterungen. Zusätzlich erhaltenKäufer der Complete Edition freien Zugang zu allen zukünftigen „This War of Mine: Stories“.

This War of Mine: Complete Edition – Ab sofort für Nintendo Switch erhältlich

Ees handelt sich um ein Anti-Kriegsspiel, das tiefe Einblicke in die Bürden gibt, die Überlebende während eines militärischen Konflikts zu tragen haben. Der Titel wurde seit seiner gefeierten Veröffentlichung 2014 konstant erweitert und umfasst neue Geschichten, Szenarien, mehr Einwohner und Orte. Dank der überwältigenden Unterstützung der Spielergemeinde, konnten die Entwickler den Story-DLC Father’s Promise entwickeln, der ein Kernelement umfasst, das in der ursprünglichen Fassung noch nicht vorhanden war. Mit der Erweiterung The Little Ones hielten zudem Kinder als spielbare Charaktere Einzug in This War of Mine. Damit rundeten die Entwickler das Gesamtpaket, rund um die Erweiterung War Child ab, die bis heute Spenden für die gleichnamige wohltätige Organisation aus dem Vereinigten Königreich sammelt und somit Kindern in Kriegsgebieten hilft.

In This War Of Mine – Complete Edition übernehmen Spieler eine ungewöhnliche Rolle in einem Anti-Kriegs-Spiel: Sie sind nicht als schwerbewaffnete Elite-Soldaten auf Einsätzen unterwegs, sondern übernehmen eine Gruppe von Zivilisten, die in einer belagerten Stadt überleben müssen. An Herausforderungen mangelt es nicht: Brutale Plünderer, lauernde Scharfschützen, der Mangel an Nahrung und Medizin sorgen für stete Gefahr. Somit bietet This War Of Mine eine sensible Perspektive auf den Kriegsalltag, aus Sicht der Zivilbevölkerung.