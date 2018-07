Bandai Namco Entertainment Europe kündigt gemeinsam mit Three Rings Inc. Tokyo Ghoul re Call to Exist für PlayStation 4 und PC via Steam an.

Tokyo Ghoul re Call to Exist – Beliebte Dark-Fantasy-Manga-Reihe

Damit kommt erstmals ein Videospiel basierend auf der beliebten Dark-Fantasy-Manga-Reihe in den Westen. TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST bietet neben dem Offline-Modus auch einen kooperativen Online-Multiplayer-Modus, in dem es nur ein Ziel gibt: überleben. Fans können sich im Krieg zwischen Ghulen und Ermittlern für eine der beiden Seiten entscheiden.

Tokyo Ghoul re Call to Exist wird Charaktere des gesamten Franchise vereinen, inklusive Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul √A und Tokyo Ghoul: re. Ghule und Ermittler besitzen ihre eigenen Fähigkeiten und Waffen, inklusive Gegenstände des Typs Kralle und Quinke.