Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Ankündigung

Ubisoft hat Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint angekündigt. Dabei handelt es sich um den neuesten Ableger der Tom Clancy's Ghost Recon-Marke. Das Spiel erscheint am 4. Oktober für die Xbox One, Playstation 4 und Windows PC. Der kommende Titel versetzt Spieler wieder in die Stiefel der Ghosts, eine amerikanischen Elite-Spezialeinheit. Diesmal sind sie hinter den feindlichen Linien gestrandet. Dabei stehen sie ihrem bisher härtesten Feind gegenüber.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – Abwechslungsreiche und feindselige offene Welt

Der Militär-Shooter ist in einer abwechslungsreichen und feindseligen offenen Welt angesiedelt. Ihr könnt den Titel vollständig im Einzelspieler- oder Vier-Spieler-Koop-Modus spielen. Die Spieler entdecken Auroa, eine geheimnisvolle Insel, auf der die technisch fortschrittlichsten Anlagen einer wilden und unberührten Natur gegenüberstehen. Auroa beheimatet den Technologieriesen und Drohnenhersteller Skell Technology, der in die falschen Hände geraten ist. Jeglicher Kontakt ist abgebrochen.

Die Wolves, eine skrupellose Ex-US-Militäreinheit von abtrünnigen Ghosts, haben die Insel übernommen. Angeführt von Nomads früheren Kampfgefährten Lt. Colonel Cole D. Walker, dargestellt von Jon Bernthal, haben sie Skells Drohnen zu Tötungsmaschinen umprogrammiert und sind bereit, sie ohne Rücksicht auf Verluste zu verwenden. Nomad und die Ghosts werden zu einer Erkundungsmission geschickt, aber ihre Hubschrauber werden abgeschossen. Verletzt, ohne jegliche Unterstützung und gejagt, erleben die Spieler eine intensive militärische Erfahrung, in der sie um ihr Überleben kämpfen, sich den Wolves entgegenstellen und versuchen, die Kontrolle über Auroa wiederzuerlangen.

Steile Hänge, detaillierte Verletzungen und Ermüdungserscheinungen sind neue Herausforderungen, die von den Ghosts bewältigt werden müssen, während ihre Überlebensfähigkeiten in den verschiedenen Gebieten von Auroa auf die Probe gestellt werden. Um Widrigkeiten zu trotzen, genießen die Spieler völlige Freiheit, wie sie ihre Missionen erfüllen und verfügen über viele taktische Optionen und Werkzeuge, einschließlich einer Reihe neuer militärischer Funktionen. Sie sind in der Lage, die Körper von Feinden und Teammitgliedern zu tragen und sich mittels Tarnung an ihre Umgebung anzupassen. Im Biwak können sie zusammen mit Teammitgliedern Lager aufschlagen, in denen sie die Ausrüstung verwalten, die Klassen wechseln und ihre Strategien verfeinern.

Dabei können sie aus Tausenden von Anpassungskombinationen wählen, um ihren perfekten Ghost zu erschaffen. Ihren Charakter und Spielfortschritt werden sie dabei sowohl in der Hauptkampagne als auch im Spieler-gegen-Spieler-Modus (PvP) beibehalten, der direkt zur Veröffentlichung verfügbar sein wird.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – Spezielle Editionen angekündigt

Zudem wird Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint einen umfassenden Post-Launch-Plan für neue Inhalte bieten. Ubisoft möchte ihn nach dem Start regelmäßig aktualisieren. Neue Handlungsstränge, Klassen und Features werden kontinuierlich hinzugefügt. Zum ersten Mal in einem Tom Clancy's Ghost Recon-Spiel wird es eine neue Art von Endgame-Inhalten geben, die Raids.

Darüber hinaus kündigte Ubisoft die Gold Edition, die Ultimate Edition und die Ubisoft Store exklusive Wolves Collector’s Edition von Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint sowie die eigenständige Ubicollectibles-Figur von Nomad an:

Die Gold Edition beinhaltet das Basisspiel und den Year 1 Pass.

Die Ultimate Edition beinhaltet das Basisspiel, den Year 1 Pass und das Ultimate Pack.

Die Ubisoft Store exklusive Wolves Collector’s Edition enthält das Basisspiel, den Year 1 Pass, das Ultimate Pack, eine Ubicollectibles High-End-Figur von Lt. Colonel Cole D. Walker, ein Steelbook, exklusive Lithographien, Walker's Dog Tag, eine wasserdichte Karte von Auroa sowie den Soundtrack.

Die eigenständige Ubicollectibles-Figur von Nomad ist zur Vorbestellung im Ubisoft Store erhältlich.

Exklusiv bei GameStop wird zudem die Auroa Edition erhältlich sein, die neben dem Basisspiel das „Heiliges Land“-Paket beinhaltet.

Käufer der Gold, Ultimate oder Collector’s Edition erhalten bis zu drei Tage früher Zugang zum Spiel. Fans, die Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint vorbestellen, erhalten Zugang zur Ghost Recon Breakpoint Beta kurz vor dem Start sowie zum Sentinel Corp. Paket, das exklusive Ausrüstung enthält.