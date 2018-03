Ubisoft kündigt das große neue und kostenlose Update New Assignment für Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands an. Es wird am 14. März auf den Konsolen und PC verfügbar sein. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands wurde am 7. März 2017 veröffentlicht und erhielt im ersten Jahr mit der Veröffentlichung von zwei Erweiterungen, eines taktischen 4v4-PvP-Modus sowie verschiedenen Updates der PvE-Kampagne eine kontinuierliche Post-Launch-Unterstützung. Nach der Veröffentlichung von New Assignment, werden die Ghost War Updates 5 und 6 zu einem Update zusammengelegt, das für Anfang April geplant ist.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands- Drei weitere Klassen hinzugefügt

New Assignment bereichert das Ghost War-Spielerlebnis um drei weitere Klassen. Damit vervollständigt dieses Update die Gesamtzahl der sechs Klassen der Ghost War-Roadmap.

Die neuen Klassen von New Assignment sind in allen PvP-Modi spielbar und lauten:

Trapper: Ein Schützen-Experte mit einem halbautomatischen Scharfschützengewehr und der Fähigkeit, gefallene Gegner zu markieren und Betäubungsgas-Fallen zu platzieren, mit denen er Gegner betäuben und schaden kann.

Guerilla: Eine Unterstützer-Klasse, die auf Ablenkungstaktiken spezialisiert und mit einer Rauchgranatenwerfer-Drone ausgestattet ist.

Pirscher: Ein Scharfschütze, der dank seiner Spezialfähigkeiten Gegner lautlos ausschalten kann.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands- Mehr taktische Möglichkeiten auf dem Schlachtfeld

Mit 18 verschiedenen Klassen zur Auswahl habt ihr mehr taktische Möglichkeiten und Wege als je zuvor, euch den Situationen des Ghost War-Schlachtfeldes zu nähern. Außerdem habt ihr mit New Assigment zwei neue Karten zur Auswahl. Dazu zählen „Raffinerie“ und „Kliff“, welche exklusiv im Bergungs-Modus spielbar sein werden. Zusätzlich kündigt Ubisoft eine Reihe von Updates für den PvP- und PvE-Modus an. Diese sollen in den nächsten Wochen erscheinen. Ihr könnt euch auf eine neue Kartenabstimmungs-Funktion freuen. Zu Beginn jeder neuen Partie im Schnellen Spiel oder Ranglistenmodus könnt ihr eine von drei möglichen Ghost War-Karten auswählen, die jeweils aus verschiedenen Spielmodi stammen.

Die neuen Karten und Gameplay-Updates werden für alle Spieler kostenlos und zum gleichen Zeitpunkt verfügbar sein. Wenn ihr zu den Season Pass- und Ghost War Pass-Besitzern gehört, könnt ihr unverzüglich die drei neuen Klassen dank eines exklusiven 7-Tage-Vorabzugangs freischalten. Ansonsten könnt ihr die Klassen mit Prestige-Credits freischalten. Die Prestige-Credits lassen sich durch Spielfortschritt verdienen oder über den spielinternen Store kaufen. Diese Klassen runden den PvP-Inhalt ab, der im Season Pass und Ghost War Pass enthalten ist.

„Wir möchten den Spielern für die kontinuierliche Unterstützung und ihr Feedback während des ersten Jahres danken,“ sagt Senior Producer Nouredine Abboud. „Wir haben noch einiges in petto und können es kaum erwarten, mehr Neuigkeiten mit den Spielern zu teilen!“