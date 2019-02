Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Operation 4 beginnt Ende Februar

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ubisoft hat mit Special Operation 4 das vierte und letzte Update-Paket des zweiten Post-Launch Jahres von Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. Special Operation 4 ist am 27. Februar auf der Xbox One, PlayStation 4 und Windows-PC verfügbar. Das Update-Paket bietet nicht nur einen neuen PvE Modus. Auch neue Inhalte für PvP Spieler sind mit dabei, so wie einige Funktionen, die sich die Spielergemeinde gewünscht hat und vieles mehr.