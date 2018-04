Ubisoft hat bekannt gegeben, dass Tom Clancy’s Rainbow Six Siege die Marke von 30 Millionen registrierten Spielern auf allen Plattformen übertroffen hat. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege wurde 2015 veröffentlicht. Seitdem hat es sich zu einem der erfolgreichsten Multiplayer-Shooter entwickelt. Im Verlauf von Year 3 werden regelmäßige Content-Updates zum Start von Operation Chimera, Outbreak und weitere Spiel-Updates folgen. In diesem Jahr wurde beim 2018 Six Invitational der Rekord von 321 000 Zuschauern aufgestellt.

Außerdem erreichte das Event mit mehr als 6,2 Millionen Zuschauerstunden auf allen Kanälen Zahlen in Rekordhöhe.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Spielerzufriedenheit hat oberste Priorität

„Im Namen des gesamten Teams danken wir unserer vielfältigen internationalen Gemeinschaft für die Unterstützung. Die Spieler sind das Wichtigste für unser Spiel. In den letzten drei Jahren haben wir uns bemüht, eine Gemeinschaft zu schaffen, die auf Transparenz aufbaut, während wir die immer größer werdende Welt von Rainbow Six Siege weiterentwickeln“, sagte Alexandre Remy, Brand Director von Rainbow Six Siege. „Wir fühlen uns unglaublich geehrt, diesen Meilenstein erreicht zu haben, und wir werden weiterhin alles tun, um Spieler für unser Spiel zu begeistern.“

Das Entwicklerteam von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege hat sich viel vorgenommen. In den kommenden Jahren wollen sie 100 Operator für das Spiel erstellen.

Das Year 3 hat entscheidende Veränderungen in der Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League gebracht. Diese besteht nun aus zwei Saisons, die jeweils sechs Monate dauern. Von Juni bis November (Season 8) und von Dezember bis Mai (Season 9). Jede Season wird mit einem Finale abgeschlossen, in dem die acht besten Teams der Season – zwei pro Region: Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika und Nordamerika –gegeneinander um ein Preisgeld kämpfen. Jedes Year wird außerdem zwei Six Major-Events beinhalten. Das erste Six Major-Turnier, Six Major Paris, wird im August 2018 in Paris stattfinden.