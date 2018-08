Ubisoft hat bekannt gegeben, dass das Gratis-Wochenende von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege vom 16. bis zum 19. August stattfindet. Interessierte Spieler können der mehr als 35 Millionen großen Spielergemeinschaft von Rainbow Six Siege auf allen Konsolen und PC via Uplay beitreten.



Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Gratis-Wochenende startet in kürze

Spieler, die das Spiel während des Gratis-Wochenendes testen, können das Spiel anschließend erwerben und an ihren Spielfortschritt nahtlos anknüpfen. Zudem erhalten sie einen Rabatt von bis zu 60 % auf die Standard-, Advanced-, Gold- und Complete-Edition während dem 16. bis 27. August, abhängig von der gewählten Plattform. Alle Details und Zeiten des Gratis-Wochenendes sowie zur Rabatt-Aktion finden Sie unter folgendem Link.

In der kommenden Erweiterung, Operation Grim Sky, möchte man zwei neue Operator vorstellen, ein amerikanischer Angreifer und ein Verteidiger aus Großbritannien. Außerdem wird die Map Hereford-Basis nach einer kompletten Überarbeitung in neuem Glanz erstrahlen. Präsentiert wird der Year 3 Season 3-Inhalt während des Six Major Paris am 16. August in Paris.