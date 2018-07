Ubisoft hat den Teaser-Trailer zur Dokumentation Another Mindset für Tom Clancys Rainbow Six Siege. Die Dokumentation befasst sich mit den Geschichten der berühmtesten und engagiertesten Spieler der Community.

Tom Clancys Rainbow Six Siege – Geschichten der engagiertesten Spieler

Die Dokumentation geht der Frage nach, wie Rainbow Six Siege das Leben der Spieler beeinflussen konnte. Eine solche Person stellt der Teaser in Form von Nicolle „Cherrygumm“ Merhy vor. Merhy, von den Fans auch nur Cherry genannt, ist eine junge Frau, die sich in der männlich geprägten E-Sport Szene ein hohes Ansehen erarbeitet hat. Die Weltpremiere von Another Mindset wird im August 2018 auf dem ersten jährlichen Six Major in Paris stattfinden.