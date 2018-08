Ubisoft hat bekannt gegeben, dass die sechzehn besten Teams von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege auf dem Six Major Paris vom 13. bis 19. August antreten. Das Six Major Paris ist die bisher größte E-Sport-Veranstaltung (in Europa) für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – E-Sport Veranstaltung startet nächste Woche

Die sechzehn teilnehmenden Teams stehen nun fest. Sie alle sind Repräsentanten der vier Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League-Regionen, die um einen Preispool von insgesamt 350.000 US-Dollar antreten und in vier Gruppen aufgeteilt sind. Nach der spannungsgeladenen Gruppenphase, die vom 13. bis 15. August stattfindet, startet für die qualifizierten acht Teams die finale Phase des Six Major. Diesegeht vom 17. bis 19. August und findet vor Publikum in der Paris Expo – Porte de Versailles in Halle 4 statt. Das Viertelfinale fällt auf den 17.August, das Halbfinale auf den 18.August und das große Finale anschließend am Sonntag, den 19.August.

Showmatch am Samstag, den 18. August, inklusive Überraschungsgästen. Außerdem tritt eine Auswahl der besten Tom Clancy’s Rainbow Six-Profi-Spieler in einem All-Star-Match vor dem großen Finale am Sonntag, den 19. August, gegeneinander an.

Die Dokumentation Another Mindset über acht der bekanntesten und passioniertesten Rainbow Six-Spieler wird auf dem Six Major Paris vorgestellt. Zwei dieser Spieler sind Niclas Pengu Mouritzen (PENTA Sports) und Nicolle Cherrygumms Merhy (Black Dragons). Sie erzählen, welchen besonderen Stellenwert Tom Clancy’s Rainbow Six Siege in ihrem Leben eingenommen hat. Die Dokumentation wird vor dem großen Finale am 19. August erstmals vorgestellt.

Weitere exklusive Ankündigungen soll es innerhalb der vielen Panels auf dem Six Major Paris geben. Im E-Sport-Panel am Samstag möchte man weitere Einzelheiten über die E-Sport-Szene von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege bekannt geben. Darunter zum Pro League Season 8-Finale in Rio de Janeiro, Brasilien und dem Six Invitational 2019. Im Game-Panel am Sonntag wird die kommende Erweiterung Operation Grim Sky vollständig enthüllt.