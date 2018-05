Ubisoft und Lenovo kündigten heute an, dass Lenovo Legion der offizielle weltweite PC- und Monitor-Sponsor der Tom Clancy´s Rainbow Six Siege Pro League und Majors sein wird. Die exklusive Partnerschaft wird für die Dauer der Rainbow Six Siege Pro League Season, vom Frühjahr 2018 bis zum Frühjahr 2019, Bestand haben.

Rainbow Six Siege Pro League mit neuer Hardware

Diese Season stellt nun also Lenovo eine große Bandbreite an Hochleistungs-Spielehardware bereit. Sie soll den besten Tom Clancy’s Rainbow Six Siege-Spielern die Möglichkeit geben, in den Wettkämpfen ans Limit zu gehen. Die Partnerschaft umfasst auch das Co-Branding und die Co-Promotion. Außerdem sind Fans eingeladen, am weltweiten Giveaway-Wettbewerb teilzunehmen. Darüber hinaus kann ein einzigartiger spielinterner Lenovo Legion-Talisman durch spielinterne Herausforderungen freigespielt werden.

Tom Clancy´s Rainbow Six Siege hat mehr als 30 Millionen Spieler und auch die eSports-Fangemeinde wächst schnell. Das Six Invitational 2018 konnte dreimal so viele Zuschauer erreichen wie das Six Invitational im letzten Jahr. 321.000 Zuschauer verfolgten live das große Finale.

„Das Schließen von Partnerschaften ist Teil von Lenovos Gaming-Strategie. Mit Ubisoft verbindet uns die große Leidenschaft, den professionellen eSport und seine Anhänger zu unterstützen“, sagte Jeff Meredith, Senior Vize Präsident und General Manager von Lenovos Consumer PCs and Smart Devices.

„Diese wichtige Partnerschaft mit Lenovo Legion ist ein klares Zeichen dafür, dass die Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League stetig an Bedeutung gewinnt und dabei nun ein Ausmaß erreicht hat, die auch große Partner überzeugt“, sagte Geoffrey Sardin, Senior Vice President Sales and Marketing von Ubisoft EMEA. „Wir können es kaum erwarten, die Ausmaße dieser Partnerschaft im Rahmen unserer Großveranstaltungen in diesem Jahr, zum Beispiel beim Six Major Paris in diesem August, zu entfalten.“

Lenovo Legion PCs und Monitore werden beim Finale der Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League Season 7 präsentiert. Es findet am 19. und 20. Mai im Harrah’s Resort Atlantic City Hotel & Casino statt. Im Finale stehen je zwei Teams aus jeder der vier repräsentierten Regionen: Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika und die nordamerikanische Heimmannschaft.