Ubisoft hat den Inhalt der Tom Clancy's The Division 2 Private Beta bekannt gegeben. Nun sind auch die Early-Game und Endgame-Missionen bekannt. Diese sind vom 7. Februar um 10 Uhr MEZ bis zum 11. Februar um 10 Uhr MEZ verfügbar. Die Spieler können sich die Private Beta bereits am 6. Februar ab 10 Uhr MEZ vorab herunterladen. Xbox One-, Playstation4- und PC-Spieler können sich ihren Zugang zur Private Beta sichern. Hierzu müssen sie Tom Clancy’s The Division 2 bei teilnehmenden Händlern vorbestellen. Zudem können sich die Spieler anmelden, um eine Chance zu erhalten, an der Private Beta teilzunehmen.Das Spiel kann man unter anderem im Epic Game Store oder im Ubisoft Store vorbestellen.

Tom Clancy’s The Division 2 – Erste Einblicke in Endgame-Inhalte

In der Private Beta können die Spieler einen Vorgeschmack darauf bekommen, was sie in Tom Clancy's The Division 2 erwartet. Nachdem sie ihre Operationsbasis im Weißen Haus eingerichtet haben, können sich die Agenten in ein verändertes Washington D.C. wagen und neue Fähigkeiten und Fertigkeiten freisetzen. Dabei können sie auf einen Levelcap von sieben aufsteigen und den östlichen Teil der offenen Welt mit den folgenden Inhalten entdecken:

Zwei Hauptmissionen, zugänglich im Story-, Normal- und Hard-Modus Fünf Nebenmissionen und zusätzliche Aktivitäten in der offenen Welt Einzigartiges PvPvE-Gameplay in einer der drei neuen Dark Zones Organisiertes PvP-Gameplay in einem Konflikt-Modus, Gefecht.



Zusätzlich zu diesen Inhalten haben die Fans Tom Clancy’s The Division 2 ab Freitag, den 8. Februar um 17 Uhr MEZ die Möglichkeit, mit einer Invaded-Mission einen ersten praktischen Einblick in Endgame-Inhalte zu erhalten. Die Spieler werden das Gameplay auf der Stufe 30 erleben und brandneue Spezialisierungen für den Überlebensspezialisten, Scharfschützen oder Zerstörungsexperten freischalten.