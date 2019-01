0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ubisoft hat die Multiplayer-Erfahrung von Tom Clancy’s The Division 2 in einem Video vorgestellt. Die Dark Zone ist auch wieder ein elementarer Bestandteil der The Division 2-Spielerfahrung. Die Entwickler haben sich das Feedback der Fans zu Herzen genommen. Sie haben das anspruchsvolle PVP/PVE-Konzept weiter verbessert. The Division 2 erscheint am 15. März 2019 für die Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC.

Tom Clancy's The Division 2 – Neues Multiplayer Briefing Video

Unter der Leitung von Massive Entertainment in Zusammenarbeit mit sieben weiteren Studios auf der ganzen Welt ist Tom Clancy's The Division 2 die nächste Entwicklung im Open-World-Action-RPG-Genre, zu deren Etablierung das erste Spiel beigetragen hat. Sieben Monate nachdem ein tödliches Virus sich in New York City ausgebreitet hat, werden die Spieler in ein kollabierendes Washington, D.C. versetzt. Die Welt steht am Abgrund und die Menschen erleben die größte Krise, die jemals in der Geschichte der Menschheit stattgefunden hat.