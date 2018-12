0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass mit Tom Clancy's The Division: Broken Dawn ein brandneuer Roman im The Division-Universum erscheint. Der Roman erscheint zeitgleich mit Tom Clancy's The Division 2 am 15. März 2019. Tom Clancy's The Division: Broken Dawn erzählt die spannende Vorgeschichte von The Division 2. Der Roman ist vom preisgekrönten Fiction-Autor Alex Irvine geschrieben.

Tom Clancy's The Division: Broken Dawn – Neue Details zum Roman

Der Roman greift die Geschehnisse ein paar Monate nach dem Black Friday auf. Zu dieser Zeit ist in New York city auch die Pandemie ausgebrochen. Nun ist der Frühling in die Welt von Tom Clancy's The Division eingekehrt. Die Herausforderung ist, die Wiedergeburt der Zivilisation einzuleiten und diese zu schützen. Der Leser begleitet den Division Agenten Aurelio Diaz und die entschlossene Überlebende April Kelleher. Bei begeben sich auf eine Reise in den unruhigen Mittleren Westen Amerikas.

Da sie eine unmittelbare Bedrohung für die Zukunft des Landes aufdecken, müssen Agent Diaz und April gemeinsam handeln und einen neuen Virus stoppen. Sie müssen die letzte Hoffnung der Zivilisation bewahren und sie vor dem endgültigen Zusammenbruch retten. Fans von The Division und von Irvines vorherigem Buch zu The Division, New York Collapse, werden durch diese neue Geschichte in die zerrissene Vision der postpandemischen Welt von Tom Clancy's The Division 2 eintauchen können. Das Buch kann bereits bei Amazon und weiteren Online-Händlern vorbestellt werden.

The World of Tom Clancy's The Division – Buch mit Hintergrundgeschichten

Wie bereits angekündigt, wird Dark Horse Comics ein umfangreiches Buch mit Hintergrundgeschichten auf der Grundlage des Tom Clancy's The Division Universums herausgeben.

The World of Tom Clancy's The Division ist ein akribisch gestaltetes 160-seitiges Hardcover-Buch, das den Lesern einen einzigartigen Einblick in die chaotische und gefährliche Welt der erfolgreichen Spiele bietet. Das Buch wird ab 2019 erhältlich sein.

Tom Clancy's The Division 2 erscheint am 15. März 2019 für die Playstation 4, Xbox One und Windows-PC. Spieler können sich jetzt auf folgender Seite registrieren, um die Chance auf einen Beta-Zugang zu erhalten.