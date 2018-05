Fans von Tom Clancys’s Rainbow Six Siege hingehört. Ubisoft hat angekündigt, dass die acht besten Rainbow Six Pro League-Teams beim internationalen Finale der Season 7 gegeneinander antreten werden. Das Finale wird vom 19. bis 20. Mai im Harrah’s Resort Atlantic City Hotel & Casino stattfinden. Zudem treten jeweils zwei Teams aus den folgenden vier Regionen gegeneinander an: Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika und Nordamerika. Gemeinsam kämpfen sie um den Season 7-Preistopf von 275 000 $, womit sich der Gesamtpreistopf der offiziellen Year 3-Turniere auf 1 400 000 $ erhöht.

Tom Clancys’s Rainbow Six – Seid live dabei

Interessierte können am 19. und 20. Mai ab 17:00 Uhr unter folgendem Link den Wettbewerb verfolgen und auf folgender Seite alle weiteren Details zum Event erhalten. Im Zuge der Veranstaltung am Sonntag, den 20. Mai werden weitere Details über das Six Major Paris enthüllt. Dazu zählt unter anderem das Qualifikationsformat des Major (gegen 19:30 Uhr) sowie das nächste Spielupdate, Operation Para Bellum, in dem das Pick & Ban-System eingeführt wird (gegen 22:30 Uhr).

Unter den Teams, die sich für das Finale der Season 7 qualifizieren konnten, ist ein neuer prestigeträchtiger Name zu vermerken. Dazu zählt FNATIC. Das Team konnte der Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League letzten April beitreten, indem sie das australische Team Mindfreakübernommen haben.

Ab Anfang März 2018 ist Season 7 der Startpunkt für ein drittes Jahr der Rainbow Six Pro League. Es ist eine Übergangssaison, die Letzte, die nach dem bisherigen Dreimonatsprinzip läuft und den Weg für das neue Pro-League-Format ebnet, das bereits im Januar angekündigt wurde. Jedes Jahr wird nun aus zwei sechsmonatigen Pro League Seasons bestehen. Dieses Format wird mit Season 8 im Juni 2018 beginnen.