Mit dem heute veröffentlichten Enthüllungstrailer gewinnen Spieler weitere spannende Eindrücke zu den mechanischen Helden der Roboschmied-Klasse in Torchlight Frontiers. Diese Automata nutzen ihr Arsenal an Waffen, um im Kampf ihren Gegnern einzuheizen. Anschließend können sie mit mächtigen Explosionen niederstrecken.Voraussichtlich erscheint das Spiel von Echtra Games 2019 für PC. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es auch für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

Torchlight Frontiers – Neuer Trailer zeigt die Roboschmied-Klasse

Das Spiel verbindet die Hauptmerkmale der beliebten Torchlight-Serie mit einer geteilten, dauerhaften und dynamisch generierten Welt. Im typischen Stil von Torchlight werden sich Spieler zusammen mit ihren Freunden und Begleitern durch eine lebhafte Welt kämpfen, die Ruinen untergegangener Zivilisationen erkunden und sich in Gewölbe voller Reichtümer und gefährlicher Kreaturen vorwagen.