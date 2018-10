0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Perfect World Europe B.V hat heute neue Informationen zu Torchlight Frontiers veröffentlicht. Sie möchten eine neue und mächtige Waffenart für Torchlight Frontiers vorstellen. Dabei handelt es sich um das von Echtra Games kommendes Shared-World-ARPG im berühmten Torchlight-Universum.

Torchlight Frontiers – Shared-World-ARPG enthüllt Reliktwaffen

Die mutigsten aller Spieler können Reliktwaffen sammeln, uralte und mächtige Gegenstände, die durch das Herstellungssystem des Spiels erhalten werden können. Diese exklusiven Waffen können Spieler für eine kurze Zeit aktivieren. Zudem können sie tödliche Attacken auf herannahende Gegner entfesseln. Wenn man Reliktwaffen ausrüstet, gewährt es außerdem zusätzliche Kräfte und einzigartige Effekte.

Der Charakterfortschritt in Torchlight Frontiers wemdet socj von Charakterlevel an konzentriert sich auf Ausrüstungsqualität- Dadurch können Spieler Reliktwaffen aufleveln, um neue und/oder bessere Gegenstandswerte und Spezialfähigkeiten zu erhalten. Diese mächtigen Gegenstände gewähren den Spielern die Flexibilität, zwischen Waffen zu wählen, die einen bestimmten Charaktertyp definieren oder ihren individuellen Spielstil ergänzen.

Heute hat das Team von Echtra Games drei neue Reliktwaffen für Torchlight Frontiers enthüllt. Diese sind:

Verderben – Verschießt giftige Blitze aus einem mächtigen Stab

Torchlight Frontiers verbindet die Hauptmerkmale der beliebten Torchlight-Serie mit einer geteilten, dauerhaften und dynamisch generierten Welt. Im typischen Stil von Torchlight werden sich Spieler zusammen mit ihren Freunden und Begleitern durch eine lebhafte Welt metzeln, die Ruinen untergegangener Zivilisationen erkunden und sich in Gewölbe voller Reichtümer und gefährlicher Kreaturen vorwagen. Torchlight Frontiers wird derzeit von Echtra Games entwickelt und soll für PC in 2019 und später für Xbox One und PlayStation®4 erscheinen.