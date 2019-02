0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Creative Assembly hat Dong Zhuo überraschend als 12. spielbare Fraktion für Total War: Three Kingdoms angekündigt. Spieler werden schon bald grausame Eroberungen begehen und diejenigen von der Erde fegen, die seine Macht anzweifeln.

Total War: Three Kingdoms – Dong Zhuo schließt sich den Truppen an

Die Gier ist für Dong Zhuo die treibende Kraft und niemand sollte sich ihm in den Weg stellen. Flankiert von seinem Adoptiv-Sohn Lü Bu, dem größten Krieger des Reiches, kann niemand ihre Macht und ihren Zorn brechen. Durch Furcht und Einschüchterung werden sich diejenigen vor ihm verbeugen, die sich den beiden entgegenstellen. Der Triumph könnte schon bald ihm gebühren!

Dong Zhou wird in Total War: Three Kingdoms als spielbare Fraktion zur Verfügung stehen, sobald die Spieler Dong Zhou und seine Streitmacht in einer Schlacht geschlagen oder den Rang eines Fürsten erlangt haben.

Total War: Three Kingdoms – Diplomatie-System grundlegend überarbeitet

Die umfangreichen und komplexen Diplomatie-Mechaniken der Total War-Serie hat man für Three Kingdoms grundlegend überarbeitet. Das Spiel verfügt nun über eine Reihe neuer diplomatischer Möglichkeiten. Diese erlauben den Spielern, eine Vielzahl vollkommen neuer Maßnahmen zu ergreifen. Zudem können sie ernsthafte Konsequenzen für ihre Widersacher einleiten.

Mit dem neuen Diplomatie-System in Total War: Three Kingdoms erlangen Spieler weitaus mehr Einfluss auf ihre Widersacher als diesen vermutlich lieb ist. Neue Wirtschaftsgüter können im Rahmen von Verhandlungen erhebliche Bedeutung erlangen, darunter Hilfsgüter oder Personal, Bestände der Lebensmittelversorgung oder sogar Teile des Territoriums. Für den besten Deal können die Spieler entweder geschickt verhandeln oder andere Kriegsherren mit lautem Säbelrasseln zu Zugeständnissen bewegen.

Die Diplomatie ist für die Staatsmacht fortan ein noch raffinierteres und mächtigeres Werkzeug als jemals zuvor. Sie erlaubt den Spielern den Aufbau von Beziehungen, die Manipulation von Meinungen, das Formen von Koalitionen und mächtigen Allianzen sowie das Ausüben von Macht auf der Kampagnenkarte, während sie nach dem Thron greifen.