SEGA Europe Ltd. hat einen ersten In-Engine-Cinematic-Trailer für Total War: Three Kingdoms veröffentlicht. Dabei handelt es sich um den nächsten historischen Teil der weltweit erfolgreichen Echtzeit-Strategie-Serie von Creative Assembly. Die Veröffentlichung von Total War: Three Kingdoms ist derzeit für Frühling 2019 geplant.

Total War: Three Kingdoms – In-Engine-Cinematic-Trailer veröffentlicht

Total War: Three Kingdoms ist das erste Total War-Spiel, das auf einer stark romantisierten Darstellung der Geschichte basiert. Dabei ist das Spiel durch Luo Guanzhongs’ Epos ‘Romance of the Three Kingdoms’ aus dem 14. Jahrhundert inspiriert. Ihr erlebt also die dramatischen Lebenswege und Taten von nahezu mythischen Kriegsherren und ihren Gefolgen im 2. bis 3. Jahrhundert in China. Hierbei müsst ihr versuchen, das Reich mit ihren Gesetzen zu einen und die nächste prächtige Dynastie zu formen.

In dem aktuellen In-Engine-Cinematic-Trailer wird einer ebenjener Anführer vorgestellt, der den Anzeichen nach einer der wahren Herrscher von China sein könnte – das gewandte Genie Cao Cao. Mit seinen fesselnden Reden, atemberaubenden Belagerungsschlachten und legendären Duellen in Total War: Three Kingdoms wird Cao Cao zweifelsohne der Anführer der Spielerherzen sein, die gerne der “Teile und Herrsche”-Strategie folgen.