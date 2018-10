Townsmen – Mittelalterliches Aufbau-Strategiespiel erscheint bald

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Wartet ihr auch schon darauf, die Stadt eurer Träume zu bauen? Produktionsketten optimal zu organisieren, die Bedürfnisse der Einwohner zu erfüllen und ein kleines Dorf zu einer prosperierenden Stadt heranwachsen zu lassen? Dann hat eure Warterei am 09. November ein Ende, wenn HandyGames das erste mittelalterliche Aufbau-Spiel auf Nintendo Switch veröffentlich: Townsmen. So könnt ihr auf dem Weg in die Stadt eure Stadt bauen (oder überall sonst)!

Townsmen – Mittelalterliches Aufbau-Strategiespiel

Townsmen baut auf der traditionsreichen Townsmen-Reihe auf und kommt mit einer Wagenladung von Inhalten: Der Spieler kann zwischen 26 verschiedenen Szenarien wählen, in denen man etwa eine belagerte Stadt beschützen oder die Geburtstagsfeier des Königs zu einem rauschenden Fest machen muss. 24 Karten waren im Sandbox-Modus auf die Besiedlung, in denen man eine florierende Stadt aus dem Erdboden stampfen kann und all die Wünsche seiner Untertanten erfüllt, während die ihren eigenen Tagesabläufen nachgehen – denn in Townsmen muss der Arbeiter nicht nur schaffen, sondern auch essen, sich entspannen und vergnügen.

75 Technologien harren der Erforschung, 45 Produktionsgebäude und 129 weitere Strukturen sind der Weg zu einer erfolgreichen Stadt. Die Townies schätzen kurze Laufwege sehr, wenn sie zwischen Arbeitsplatz und Erholung pendeln. Der vorausschauende Stadtplaner hat auch ein Auge aufs Wetter und Jahreszeiten (die Townies verbrauchen z.B. im Sommer mehr Wasser), die perfekte Heimat errichtet sich nicht von selbst.