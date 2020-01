Trials of Mana – Neuer Charakter-Trailer veröffentlicht

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix hat heute einen neuen Charakter-Trailer zu Trials of Mana veröffentlicht. Im Trailer stellt man zwei weitere der sechs Helden des am 24. April 2020 erscheinenden Rollenspiels vor. So lernen Spieler nun Kevin, den Thronerben des Königreichs Ferolia, und Charlotte kennen. Letztere ist die Enkelin des Priesters des Lichts und ein neugieriger, abergläubischer Charakter. Jeder Held von TRIALS OF MANA bietet einzigartiges Gameplay und unterschiedliche Story-Erlebnisse für die Spieler, während sie durch die magische Fantasiewelt des Mana reisen. Das Spiel erscheint am 24. April 2020 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC via Steam. Das Spiel könnt ihr bereits auf dieser Seite vorbestellen.

Spieler erleben die Geschichte von sechs Helden und ihrem Kampf gegen die Mächte des Bösen, die eine Welt bedrohen, in der das Mana geschwächt ist. Dabei gestalten Spieler ihr eigenes Erlebnis, indem sie ein Trio aus diesen einzigartigen Charakteren wählen und sich auf das Abenteuer ihres Lebens begeben, um die Essenz des Mana selbst zu beschützen. TRIALS OF MANA wurde ursprünglich 1995 in Japan als Seiken Densetsu 3 veröffentlicht und ist eine vollständige HD-Neuauflage des dritten Teils der Mana-Reihe. Das Spiel präsentiert mit Kämpfen in Echtzeit, wunderschöner 3D-Grafik und modernisiertem Gameplay diese beliebte Geschichte und ihre Charaktere einer neuen Generation an Spielern.

Wer die Einzelhandelsversion bzw. die digitale Version für Nintendo Switch oder PlayStation 4 vorbestellt oder bis zum 21. Mai 2020 kauft, erhält nach Information von Square Enix den DLC “Mümmler-Accessoire” gratis dazu. Dieser Spielgegenstand gibt dem Spieler bis Stufe 10 nach Kämpfen mehr Erfahrung. Vorbesteller der digitalen Version über den PlayStation Store erhalten zudem ein exklusives Avatar-Set mit den sechs Helden des Spiels. Wer den Titel vorzeitig oder bis zum 21. Mai 2020 auf Steam kauft, erhält den DLC “Mümmler-Accessoire” sowie ein exklusives Hintergrundset.