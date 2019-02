Trials Rising – Ab sofort im Handel erhältlich

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ubisoft hat heute bekannt gegeben, dass Trials Rising ab sofort für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Windows PC erhältlich ist.

Trials Rising – Rückkehr einer Legende

Ubisoft RedLynx mit Sitz in Helsinki kehrt mit Trials Rising zurück. Es handelt sich um die bisher größte und auch unserer Sicht überzeugendste Fortsetzung der Videospielreihe. Trials Rising kombiniert das klassische Gameplay mit einem frischen Loo. Spieler können mehr Wettbewerb erwarten mit komplett neuen Features. Das Spiel wurde in Kooperation mit Ubisoft Kiev und Ubisoft Odessa entwickelt.

Trials Rising ist an bekanntesten Orten auf der ganzen Welt angesiedelt. Dazu zählen beispielsweise die Straßen New Yorks, die Chinesische Mauer, das Kolosseum in Rom oder die Pyramiden in Ägypten. Das Spiel bietet mehr als 120 Strecken. In über 30 Länder können Spieler ihr Können unter Beweis stellen. Dabei stehen ihnen verschiedenste Schwierigkeitsgrade zur Verfügung. Sie müssen die Konkurrenz schlagen. Gleichzeitig müssen sie ihren Ruhm unter den Augen erfahrener Sponsoren steigern um Trials-Champions zu werden.

Trials Rising – Der Wettbewerb steht im Vordergrund

Trials Rising stellt den Wettbewerb in den Vordergrund: Es gibt immer jemanden, gegen den man antreten kann. Das Geistersystem zeigt während des Spiels aktuelle Fahrer und Motorräder an, sodass die Spieler sehen können, wie sie Hindernisse am besten meistern können. Der Online-Mehrspielermodus verfügt über ein Saisons-& Divisions-System, durch das Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten gegeneinander antreten können. Die erste Saison wird kurz nach der Veröffentlichung des Spiels beginnen. Jeder Spieler wird sich auf den Weg machen, um gegen alle Herausforderer anzutreten, um der beste Trials-Fahrer zu werden und die Spitze der Rangliste zu erreichen.

Ebenfalls kehrt der Party-Modus zurück, bei dem bis zu vier Spieler auf dem gleichen Bildschirm gegeneinander antreten können. Noch mehr Couch-Gameplay ermöglicht die neue Tandem-Bike-Funktion. Hierbei fahren zwei Spieler ein einzelnes Bike und versuchen eine Strecke gemeinsam zu absolvieren. Die Spieler haben auch die Freiheit, ihre Fahrer- und Motorradausrüstung mit mehr als 2.000 Stickern und Hunderten von Anpassungsgegenständen zu gestalten. Spieler können dann ihre eigene Ausrüstung mit der Community teilen und im Spiel Belohnungen verdienen, wenn andere Spieler sie benutzen.

Die Trials Rising Standard Edition beinhaltet das Hauptspiel, während die Trials Rising Gold Edition 55+ zusätzliche Tracks im Erweiterungspass mit zwei großen Erweiterungen – Sixty-Six und Crash & Sunburn – sowie zwei Anpassungspakete, neue Bikes und vieles mehr enthält.