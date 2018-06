Trion gibt bekannt, dass Trove: Geode nun verfügbar ist. In der neuesten Erweiterung von Trion Worlds’ Voxel-MMO finden sich die Spieler auf einem brandneuen Planeten wieder, der ein scheinbar endloses Tunnelnetzwerk bietet. Die kostenfreie Erweiterung bringt zudem den brandneuen Bomber Royale-Modus, einen schnellen, spannenden Massenmodus, in dem die Spieler einander mit Bomben bewerfen, bis nur noch ein Trovianer steht.

Trove: Geode – Voxel-MMO-Erweiterung ab sofort verfügbar

Trove: Geode wurde mit einer völlig eigenen Atmosphäre versehen und schlägt ein neues Kapitel im Trove-Universum auf. Erforschung ist hier bedeutender als Kämpfe und so entdecken die Spieler neue, sammelbare Gegenstände und Begleiter – und brechen in eine abenteuerliche Geschichte auf, die sie in Geodes Labyrinth aus Tunneln und Höhlensystemen erleben. Die Spieler erklimmen neue Höhen ihrer Meisterschaft, genießen Belohnungen und sammeln Stile, um ihr Aussehen mit einer umfangreichen Auswahl an Waffen, Kostümen, Hüten, Reittieren, Flügeln und mehr zu individualisieren.

Die Welt von Geode ist angefüllt mit seltsamen und wundervollen Lebensformen. In Geodes labyrinthartigen Höhlen finden die Spieler Eier, aus denen Begleiter schlüpfen, die ihre Reise nicht nur bereichern, sondern ihnen auch spezielle Vorzüge verschaffen.

In der ersten Phase der Erweiterung haben die Spieler die Aufgabe, die Höhlen von Geode zu erforschen und Dinge zu sammeln, bevor später in diesem Jahr ihre wahre Mission beginnt – die Rettung des Planeten!

Trove: Geode startet gemeinsam mit einem actiongeladenen Wettbewerbsmodus – Trove: Bomber Royale. Bomber Royale bietet eine spannende Variante des Battle Royale-Gameplays. Bis zu 20 Spieler können verschiedene Arten von Bomben werfen, die das Gelände umgestalten und ihre Gegner besiegen.