Bigben Interactive und die Entwickler von Kylotonn gewähren in dem neuesten Gameplay-Video neue Einblicke in TT Isle of Man, die vom erfolgreichsten aktiven Fahrer der Tourist Trophy Geschichte kommentiert werden. TT Isle of Man erscheint am 23. März 2018 für die Playstation 4 und Xbox One und ab dem 30. März auch für den PC.

TT Isle of Man- Beeindruckende und detailreiche Strecken

Im Gameplay-Video gibt John McGuinnes seine Eindrücke zu TT Isle of Man bekannt. Als wahre Legende des Motorrad Straßenrennens hat er auch unzählige Male sein Können in bedeutungsvollen Wettbewerben, wie dem North West 200 und dem Macau Grand Prix bewiesen. In der Tourist Trophy konnte er bisher 23 Siege einfahren.

Im Video werden Gameplay-Ausschnitte von diesem geübten Fahrer kommentiert, der vom Detailreichtum der Strecke beeindruckt ist. Seiner Meinung nach wurde für TT Isle of Man ein großer Aufwand betrieben der ermöglicht das Spieler in die Kultstrecken eintauchen können. Für einen Adrenalinrausch ist seiner Ansicht nach gesorgt worden.

Die Entwickler versprechen folgende Features: