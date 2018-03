Bigben und Kylotonn haben ein neues Gameplay-Video zu TT Isle of Man veröffentlicht, welches am 16. März 2018 für die Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird. Am 30. März erscheint das Rennspiel für den PC.

Ihr bekommt nicht nur die legendäre Snaefell Mountain-Rennstrecke, sondern auch 9 exklusive Strecken in TT Isle of Man zu sehen. Die Besonderheit ist, dass diese von echten Rennstrecken inspiriert wurden. Darüber hinaus könnt ihr euch durch den Karriere-Modus nach oben arbeiten und eure Fertigkeiten als Fahrer perfektionieren, bevor es im Hauptrennen richtig zur Sache geht.

Bis zu 8 Spieler können im Mehrspieler-Modus antreten und versuchen, sich an die Spitze der weltweiten Rangliste zu fahren.

TT Isle of Man ist die offizielle Simulation des legendären Motoradrennens und bietet eine präzise Nachbildung der weltweit längsten Rennstrecke. Erhältlich ab 16. März auf Playstation 4 und Xbox One, ab 30. März für den PC.