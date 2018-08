Turtle Beach Corporation hat eine weitere bedeutende Partnerschaft als offizieller eSport- und Gaming Headset-Partner von Manchester City eSports bekannt gegeben. Im Rahmen der neuen Partnerschaft werden sämtliche ProGamer von Manchester City Turtle Beachs Elite Pro-Ausrüstungsserie sowie weitere Modelle und Zubehör von Turtle Beach einsetzen. Manchester City hat aktuell zwei ausgezeichnete Wettbewerbsspieler für EA SPORTS FIFA 18 im Kader.

Turtle Beach Corporation – eSport-Partnerschaft mit Manchester City

Manchester City strebt nicht nur den Erfolg auf dem Rasen an. Der Klub investiert nun auch mehr in den virtuellen Sport. Das Ziel ist auch im eSport-Bereich Erfolge zu feiern. Deshalb hat man unter anderem den bekannten EA SPORTS FIFA ProGamer Marcus ‘Marcuzo’ Jørgensen unter Vertrag. Kürzlich hat man sogar den amtierenden PS4-Weltmeister Kai ‘Deto’ Wollinund unter Vertrag genommen.

„Als führende Marke beim Gaming-Audio freuen wir uns besonders über die Partnerschaft mit den Premier League-Champions. Ganz gleich, um welches Spiel es geht: bei Wettbewerben geht es um das vollkommene Eintauchen, und das können die Spieler von Manchester City von unserer Elite Pro-Serie erwarten,“ so Jürgen Stark, CEO, Turtle Beach Corporation. „Manchester City ist eine wahre Weltmarke. Auch wenn ihre eSport-Bemühungen noch am Anfang stehen, beginnen wir diese Reise gern mit ihnen und helfen dabei, dass sie schneller noch erfolgreicher werden – auf den virtuellen wie auf den echten Rasen.“

Vom 2.-4. August 2018, treten die beiden Manchester City-eSport-Athleten im Finale des FIFA eWorld Cup in der O2 Arena in London an. Sie zählen zu den 32 weltweit besten Spielern. Über das Jahr hinweg haben sie Matches ausgetragen. Dadurch haben sie sich ihren Platz in diesem Turnier earbeitet. Hier wird nämlich der EA SPORTS FIFA 18 Grand Champion gekrönt.

„Wir freuen uns über das frühe Zustandekommen der Partnerschaft mit Turtle Beach, während der Club seine eSport-Strategie aufbaut“, so Damian Willoughby, Senior Vice President of Partnerships bei Manchester City. „Marcus und Kai sind in Topform, und es war großartig, ihnen in den Wettbewerben während der Saison zuzusehen, die ihnen die Qualifikation für den FIFA eWorld Cup verdientermaßen eingebracht haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Turtle Beach und den Einsatz ihrer hochqualitativen Ausrüstung, um mit ihr die Gaming-Erfahrung unserer Spieler aufzuwerten.“