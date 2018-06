Turtle Beach Corporation hat eine weitere Partnerschaft bekannt gegeben. Ab sofort ist Turtle Beach Audio-Partner der australischen eSport-Organisation Tainted Minds und treibt so die weltweite eSport-Expansion des Unternehmens weiter voran. Im Rahmen der neuen Partnerschaft werden sämtliche Pro Gaming-Teams und Spieler von Tainted Minds Turtle Beachs Elite Pro-Ausrüstungsserie einsetzen sowie weitere Modelle und Zubehör von Turtle Beach. Tainted Minds hat derzeit Wettbewerbsteams für eine Reihe von Titeln wie Call of Duty, Counter Strike: Global Offensive, Fortnite, Rocket League, PUBG und FIFA 18.

Turtle Beach Corporation – Weitere Partnerschaft angekündigt!

„Dies ist ein weiterer bedeutender Schritt zum Ausbau unserer weltweiten eSport-Präsenz durch Partnerschaften mit Top-Teams in internationalen Schlüsselmärkten. Wir sind begeistert, dass so viele bekannte Organisationen, wie auch Tainted Minds, Elite Pro wählen“, so Jürgen Stark, CEO, Turtle Beach Corporation. „Tainted Minds ist die Heimat von Teams, mit denen man in Australien und zunehmend auf der ganzen Welt rechnen muss. Es ist uns ein Vergnügen, diesen Teams die bestmögliche Audioausrüstung zu stellen, damit sie ihre Erfolge weiter ausbauen können.“

In diesem Monat konnte Tainted Minds nach einem guten Lauf während der CWL Anaheim einen soliden 7. Platz vorweisen. Dasselbe Team kämpft derzeit im Rahmen der CWL Pro League Stage 2 in Columbus, Ohio um seinen Anteil am 700.000 US-Dollar umfassenden Preispool. Zudem macht sich Tainted Minds’ CS:GO-Team für seinen nächsten Wettbewerb bereit – die FACEIT Minor-Meisterschaft, die im kommenden Monat in London stattfindet.

„Wir freuen uns sehr, mit Turtle Beach zu kooperieren, einer der bekanntesten Marken der Videospiel-Industrie, die bei leistungsorientierter eSport-Ausrüstung an der Spitze mitspielt“, so Nick Bobir, CEO von Tainted Minds. „Turtle Beach unterstützt nicht nur unsere Profi-Teams und Content Creatoren, sondern teilt auch unsere Leidenschaft für Gaming und eSports. Wir freuen uns darauf, in 2018 und auch darüber hinaus mit ihnen zusammenzuarbeiten.“