1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Turtle Beach hat die offizielle Partnerschaft mit der mit Spannung erwarteten Blast Pro Series Copenhagen bekannt gegeben. Das Turnier bietet sechs der weltbesten Counter-Strike: Global Offensive-Teams an. Dazu zählen die lokalen Favoriten und amtierenden Weltmeister Astralis – die es untereinander austragen, um das Turnier als Sieger zu verlassen. Das Turnier findet am 3. November statt und wird in Kopenhagen ausgetragen.

Turtle Beach – CS:GO-Turnier in Kopenhagen mit dem Elite Atlas

Die BLAST Pro Series ist eines der bekanntesten E-Sport-Turniere weltweit, das in internationalen Großstädten abgehalten wird. Die besten Teams der Welt spielen hier auf einer einzigartigen, A-förmigen Bühne. Das Turnier zieht Millionen von Fans und Zuschauern auf der ganzen Welt an.

„Wir haben den Gaming-Markt für PC in diesem Jahr mit unseren brandneuen Atlas-Headsets betreten und planen, die besten PC-Gamer, -Teams und -Events wie die BLAST Pro Series zu unterstützen“, so Andrew Lilien, VP of Marketing, Turtle Beach. „Wir haben bereits einige herausragende Rezensionen für das Elite Atlas erhalten, bei dessen Design Astralis eine Schlüsselrolle spielten. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der BLAST Pro Series in Kopenhagen und sehen dies als ideale Gelegenheit, den Fans in der Arena und auf der ganzen Welt, die das Turnier von Zuhause aus ansehen, alles zu zeigen, was das Elite Atlas zu bieten hat.“

Jakob Lund Kristensen, EVP Sales und Mitgründer von RFRSH Entertainment fügte hinzu: „Wir freuen uns, Kopenhagen gemeinsam mit Turtle Beach zu veranstalten. Das fortwährende Wachstum und die Beliebtheit des E-Sports weltweit ermöglichen Organisationen wie unsere, die nicht weniger als ausgezeichnete Qualität in alle Aspekte von Wettbewerbs-Events bringen – und Turtle Beachs Elite Atlas Gaming-Headset für PC liefert das hochqualitative Audio, das unsere ProGamer benötigen, um auf der Turnierbühne erfolgreich zu sein.“

Die sechs CS:GO-Teams, die im Rahmen der BLAST Pro Series Copenhagen in der Royal Arena antreten, sind NaVi, NiP, FaZe Clan, Cloud9, MIBR und Astralis. Cloud9 gewannen das erste 2018 Major, und Astralis treten im Turnier als amtierende Major Champions, BLAST Champions und das CS:GO-Team Nr. 1 weltweit an.

Das Turtle Beach Elite Atlas setzt einen neuen Standard für das E-Sport-Audio auf dem PC. Für Pro-Gamer und Intensiv-Gamer gleichermaßen holt das Elite Atlas den Battle-Sieg ein Stück näher. Der robuste Kopfbügel aus Metall samt Polsterband, Turtle Beachs patentiertes, brillenfreundliches ProSpecs Design und verbesserte, magnetische, mit Sportgewebe und Kunstleder umhüllte Memoryschaum-Ohrpolster, sorgen für perfekten Sitz und schirmen Umgebungsgeräusche wirksam ab. Die Audio-Performance des Elite Atlas beruht auf Turtle Beachs professionell abgestimmten 50 mm Nanoclear Lautsprechern, die Windows Sonic for Headphones1 Surroundsound liefern, verbunden mit dem abnehmbaren, leistungsfähigen Mikrofon mit TruSpeak Technologie für störungsfreie Kommunikation unter Teamkameraden. Abschließend verfügt das Elite Atlas mit 3,5 mm- und PC-Splitter-Kabeln über Anschluss an alle PC-Setups, ganz gleich, wo man auch antritt.