Ubisoft – Pläne für die E3-Woche vorgestellt

Ubisoft hat die Pläne für die E3-Woche bekannt gegeben, die mit großen Neuankündigungen, spannenden neuen Inhalten, Hands-On-Demos, Verlosungen und vielem mehr aufwarten wird.

Das Pre-Show-Event der UbiE3-Konferenz startet am Mittwoch, den 10. Juni um 21 Uhr deutscher Zeit und wird Updates zu Live Games wie Assassin’s Creed Odyssey, For Honor, Trials und Steep vorstellen und zudem einige kommende Highlights enthüllen. Um 22 Uhr startet dann die UbiE3-Konferenz, auf der Entwickler aus aller Welt spannende neue Titel sowie Updates zu erfolgreichen Spielen präsentieren. Neben den bereits enthüllten Titeln Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s The Division 2 und For Honor erwarten die Zuschauer zahlreiche Neuankündigungen und spannende Enthüllungen. Direkt im Anschluss lässt Ubisoft den Tag mit der Post-Show ausklingen, die unter anderem mit besonderen Gästen und einem Rainbow Six Siege Celebrity Showmatch aufwarten wird.

Von Dienstag bis Donnerstag findet das Hauptevent im Los Angeles Convention Center statt. Jeder der nicht live vor Ort sein kann hat die Möglichkeit die „Ubisoft Live at E3“-Übertragung zu verfolgen. Diese startet täglich ab 21 Uhr deutscher Zeit.

Die Übertragungen können auf Ubisoft.com, Youtube, Twitch und Mixer verfolgt werden. Weitere Informationen zur E3 gibt es hier.