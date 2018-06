Ubisoft Store – Großer E3 Sale mit großen Preisvorteilen

Im Rahmen der Electronic Entertainment Expo (E3) bietet der Ubisoft Store einen umfassenden Sale an. Dabei sind eine Vielzahl von Titeln mit einem Preisvorteil von bis zu 80 Prozent erhältlich. Darunter auch aktuelle Spiele wie Far Cry 5, Assassin’s Creed Origins und Rainbow Six Siege. Updates zu allen Ubisoft-Spielen findet ihr auf folgender Seite.

Eine komplette Übersicht über alle Angebote ist unter folgendem Link zu finden: https://store.ubi.com/de/e3-sale

Außerdem kündigte Ubisoft im Zuge der E3 zwei brandneue, streng limitierte Ubicollectibles Legendary Figurines zu Assassin’s Creed Odyssey und Beyond Good and Evil 2 an.

Die 68 cm große Alexios Legendary Statue von Assassin’s Creed Odyssey zeigt Alexios in Kampfhaltung auf dem Steinkopf der Medusa. Er trägt die Hero of Sparta-Montur und ist mit dem symbolträchtigen gebrochenen Speer des Leonidas bewaffnet. Die auf 1.900 Exemplare limitierte Sammlerfigur kann ab sofort hier vorbestellt werden

Die limitierte Knox Legendary Figurine zeigt den charismatischen Charakter aus Beyond Good and Evil 2 auf 72,8 cm mit beeindruckenden Details. Die auf 500 Exemplare streng limitierte Figur ist ab sofort unter folgendem Link im Ubisoft Store erhältlich.