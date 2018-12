Ubisoft – Weihnachtsangebote im Ubisoft Store

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ubisoft hat heute bekannt gegeben, dass man mit den Weihnachtsangeboten im eigenen Store die Weihnachtszeit eingeläutet hat. Bis zum 27. Dezember gibt es im Store die Möglichkeit, aktuelle Ubisoft-Titel mit einer Preisersparnis von bis zu 85 Prozent zu erwerben. Die Weihnachtsangebote sind im Store unter folgendem Link erreichbar.



Ubisoft – Weihnachtsangebote im Store

Die Weihnachtsangebote sind die ideale Gelegenheit, die eigene Spiele-Bibliothek zu erweitern oder viele Stunden Spielspaß für kleines Geld zu verschenken. Beim Blockbuster Assassin‘s Creed Odyssey können 50 Prozent gespart werden, der AAA Open-World-Shooter Far Cry 5 ist sogar um 60 Prozent reduziert. Ein Stück Videospielgeschichte gibt es im Rahmen der Weihnachtsangebote in Form der Die Siedler History Collection mit 50 Prozent Preisnachlass. Doch auch die beliebten Dauerbrenner Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege und Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands laden mit Rabatten von 70 bzw. 65 Prozent zum Weihnachtsshopping ein.