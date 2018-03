Das unabhängige und von Studenten gegründete Diceroll Studios und Devolver Digital haben angekündigt, dass ihr taktisch angehauchtes Puzzle-Abenteuer Umiro am 29. März im App Store, bei Google Play und bei Steam starten wird. Das farbenfrohe Spiel ist im App Store zum Standardpreis von 3,49 Euro erhältlich.



Umiro- Auf der Suche nach den Erinnerungen

Zur Geschichte: Huey und Satura befinden sich in einer farblosen Welt. Sie haben keine Erinnerung an ihre Vergangenheit oder wie sie an diesem geheimnisvollen Ort ankamen. Ihr führt die beiden unerschrockenen Mitschüler durch eindrucksvolle Labyrinthe und rätselhafte Landschaften. Dabei müsst ihr die heiligen Kristalle versuchen wiederzuerlangen. Nur so könnt ihr das Leben zurück nach Umiro bringen und ihnen ihr Gedächtnis Stück für Stück zurückgeben.

Der Umiro-Entwickler Diceroll Studios, Studenten der National University of Singapore, startete das Projekt während eines Praktikums an der Singapore University of Technology and Design, bevor man sich dann mit Devolver Digital zusammenschloss, um das Spiel auf Handy und PC zu veröffentlichen. Ihr könnt den Entwicklungsfortschritt auf dicerollstudios.com oder via Twitter verfolgen.