Unrailed! – Koop-Schienenbau-Titel ab sofort erhältlich

Publisher Daedalic Entertainment und Indie-Entwickler Indoor Astronaut haben heute den farbenfrohen Koop-Schienenbau-Titel Unrailed! für Windows PC via Steam Early Access veröffentlicht.

In Unrailed! müssen Spieler ihr strategisches Denken, Koordination und Kommunikation unter Beweis stellen, denn dieser Zug hält für niemanden. Ohne vorausschauendes Planen, den Abbau von Holz und Stein, passgenaues Schienen-Legen, Upgrades für den Zug in Form neuer Wagons und der Verteidigung der Strecke gegen alle, die sich in den Weg stellen, kommt der Zug nicht weit. Der spaßige Kampf gegen die Entgleisung kann mit bis zu vier weiteren Spielern im Koop-Modus, im Endless-Modus, in dem der kleinste Fehler zu einer Katastrophe führen kann, oder als Duo gegen ein zweites Team im kompetitiven Multiplayer angetreten werden.

Daedalic Entertainment und Indoor Astronaut haben zusätzlich zum Dank allen Spielern der Closed Beta von Unrailed! die Vollversion des Spiels gratis zur Verfügung gestellt. Damit wollen sie sich für das Feedback der Spieler in der Closed Beta bedanken, die bei der Fertigstellung des Spiels von unschätzbarem Wert waren. Das Entwicklerteam wird wohl auch in Zukunft während der Early Access-Phase weiter mit den Fans an neuen Features, Verbesserungen und Patches arbeiten.

Key Features: