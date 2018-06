Focus Home Interactive und Dontnod Entertainment veröffentlichen den Launch-Trailer für das düstere Action-Rollenspiel Vampyr. Der Trailer gibt noch einmal einen Einblick in die Spielwelt. Vampyr erscheint am 5. Juni 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC im Handel.

Vampyr – Action-Rollenspiel ohne Kompromisse

Vampyr entführt euch ins London des Jahres 1918 und lässt euch in die Rolle Dr. Jonathan Reids schlüpfen. Dieser ist gegen seinen Willen in einen Vampir verwandelt worden. Der begnadete Arzt und Überlebender des Ersten Weltkrieges findet sich in einer düsteren neuen Welt wieder. Die Bevölkerung besteht aus übernatürlichen Kreaturen und sinisteren Geheimgesellschaften. Als neugeborener Vampir, gequält durch einen unbändigen Durst nach frischem Blut, versucht Reid, sein neues Wesen so gut es geht zu verstehen. Doch zwischen uralten Gesellschaften, mysteriösen Morden und einer bevorstehenden Vampirjagd werden seine Erfahrungen als Arzt und Wissenschaftler wie nie zuvor in Frage gestellt. Auf der Suche nach dem Grund seiner Verwandlung und dem dafür verantwortlichen Vampir, arbeitet Dr. Reid weiterhin daran, ein Heilmittel gegen die grassierende Spanische Grippe zu finden – und wird dabei mit der Natur eines Vampirs und seinem Blutdurst konfrontiert.

Frisch gestärkt und mit – vorerst – gestilltem Durst, entwickeln ihr mächtige Fähigkeiten für die bevorstehenden Kämpfe. So kann Dr. Jonathan Reid kurze Distanzen in einem Bruchteil von Sekunden überbrücken, um mit messerscharfen Klauen zuzuschlagen oder mit dem Bloodspear seinen Gegner aus der sicheren Distanz zu schaden. Diese und viele andere Fähigkeiten werden auf höheren Stufen sogar von anderen Vampiren gefürchtet. So entfesselt Abyss die verheerenden Kräfte der Schatten, während Rage ganze Gruppen von Gegnern in blinde rasende Wut versetzt. Das Erlernen und Entwickeln dieser Fähigkeiten wird dem neugeborenen Vampir dabei helfen London zu retten – nur zu welchem Preis?

Eure Taten werden London retten oder ins Dunkel führen.