Wargaming Alliance, die Third-Party-Publishing-Unit von Wargaming, hat angekündigt, ein neues Spiel von den in Serbien beheimateten Mad Head Games zu veröffentlichen.

Wargaming Alliance – Publishing-Deal mit Mad Head Games

Mad Head Games wurde 2011 gegründet und hat Büros in Belgrad und Novi Sad. Das Studio mit seinen 141 Mitarbeitern hat sich auf Casual-Adventures spezialisiert und bereits 36 Wimmelbild-Adventures veröffentlicht. Nun ist es an der Zeit für das Studio, den nächsten Schritt zu wagen. Mit der Einreichung ihres Titels bei Wargaming Alliance konnten sie sich gegenüber mehr als 100 weiteren eingereichten Titeln in 2017 absetzen – sowohl Wargaming Alliance als auch die Mad Head Studios setzen ihren Gamedesign-Fokus auf die Spieler.

„Mad Head Games ist definitiv eines der leidenschaftlichsten und energiegeladensten Entwicklerteams, mit denen ich je zusammen arbeiten durfte“, so Jerry Prochazka, Head of Wargaming Alliance. „Ich freue mich darauf, sie in der Alliance zu begrüßen und mit dieser engen Partnerschaft ihr bisher noch nicht angekündigtes Spiel in das Wargaming-Portfolio aufzunehmen.“

„Nach einigen Jahren in der Casual-Industrie ist es Zeit, zu unseren Hardcore-Wurzeln zurückzukehren und damit zu beginnen, Spiele zu entwickeln, mit denen wir aufgewachsen sind“, sagt Nenad Tomić, CEO von Mad Head Games. „Als sich unsere Wege mit Wargaming kreuzten, wussten wir, dass wir Leute getroffen haben, die unsere Vision und unsere Leidenschaft teilen und gewillt sind, uns dabei zu unterstützen, etwas Außergewöhnliches auf die Beine zu stellen“.

Teil der Partnerschaft für Wargaming Alliance ist es, die wichtigsten Services aus dem Publishing-Katalog wie Kunden-Support, Marketing, Community Management sowie die physische Präsenz in den angepeilten Märkten mit maßgeschneiderten Ansätzen für das lokale Publikum anzubieten.