In Zusammenarbeit mit Ankama haben Bigben und Eko Software einen neuen Story-Trailer für Warhammer: Chaosbane produziert. Tauche mit diesem Video von Ankama in die finstere Geschichte von Warhammer: Chaosbane ein!

Warhammer: Chaosbane – Ein Abenteuer im Herzen der Warhammer-Welt

In einer Zeit von Verzweiflung und Gesetzlosigkeit liegt das Reich der Menschen in Trümmern, zerrissen vom Bürgerkrieg und geschunden von Hunger und Seuche. Und so geschah es im Jahr 2301, dass Asavar Kul, ein Kriegsherr der Kurgan, die wilden Stämme der Chaoswüste vereinte und Krieg gegen die Reiche der Menschen führte. Die Invasoren fielen in das entfernte, nördliche Königreich Kislev ein und plünderten seine größte Stadt Praag. Doch in der dunkelsten Stunde des Menschenreichs führte Magnus, ein Edelmann aus dem Süden, das Volk zusammen, um Widerstand gegen die Invasoren zu leisten. Die Armee des Reichs marschierte, um Kislevs Hauptstadt zu retten und Kuls Armee in einer gewaltigen Schlacht außerhalb ihrer Stadtmauern zu stellen. Gemeinsam mit mächtigen Helden aus dem ganzen Land konnte Magnus Kul im Einzelkampf besiegt und die Horden des Chaos zerschlagen werden. Von den Göttern gesegnet und als wahrer Kaiser begrüßt, kehrte Magnus nach Nuln zurück. Doch selbst als die Alte Welt den Sieg durch Magnus feierte, planten die dunklen Götter ihre Rache.

Als erstes Action-RPG in der Welt der Warhammer-Fantasy-Battles lässt Warhammer: Chaosbane die Spieler in die Zeit nach dem Großen Krieg gegen das Chaos eintauchen, einen blutigen Konflikt der Geschichte der Alten Welt, der das Reich der Menschen verwüstete. Dabei verkörpern sie einen Menschen, einen Hochelfen, eine Waldelfe oder einen Zwerg und entdecken bekannte Schauplätze des Warhammer-Fantasy-Battles-Universums, die bereits die Fantasie von Millionen Fans auf der ganzen Welt beflügelt haben.