Warhammer: Chaosbane – Entwickler beantworten Fragen im Video

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Bigben und Eko Software haben ein neues Entwickler-Video zu Warhammer: Chaosbane veröffentlicht. Im Video beantworten die Entwickler diverse Fragen zum Titel. Spieler können im neuen Ask Me Anything-Video weitere Einblicke in die Spielwelt gewinnen. Im Video sprechen Lead Game Designer Franck Delfortrie sowie der Production Director Jean-Georges Levieux direkt über Fragen zu Spielmechaniken und Designideen hinter des Spiels. Außerdem haben Bigben und Eko Software passend zur gestarteten ersten Beta-Phase für digitale Vorbesteller des Titels ein weiteres Video.

Warhammer: Chaosbane erscheint als Magnus-Edition am 31. Mai und in der Klassik-Edition am 4. Juni für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Warhammer: Chaosbane – Charakter-Trailer zum Zwerg Bragi Axebiter

Bragi Axebiter hat den Eid des Slayers geschworen. Dadurch ist sein Leben der Wiederherstellung seiner Ehre durch den Tod im Kampf gegen einen überragenden Feind gewidmet. Dieser ungewöhnliche Krieger ist ständig auf der Suche nach den stärksten Gegnern. Ermöchte auf diese Weise seinen Eid erfüllen. Dem Nahkampf-Experten Bragi kommt seine überragende Mobilität zugute. Dadurch kann er sich mitten ins Getümmel stürzen, um ein bestimmtes Ziel anzugreifen.

Die Leichtigkeit, mit der er sich bewegt, ist von der einzigartigen Fähigkeit des Zwergs begleitet. Er kann seine Axt werfen und sich selbst auf das stürzen, worin sie stecken bleibt. Dabei ist es ganz gleich, ob es sich hierbei um eine Wand oder einen Nurgling handelt. So stürzt er sich wieder und wieder von einem Gegner auf den nächsten. Im Koop-Modus eliminiert er so effektiv gefährliche Gegner, die sich bewusst aus dem Nahkampf heraushalten, während seine Teamkameraden sich um die Frontlinie kümmern.

Warhammer: Chaosbane bietet eine einzigartige Spielmechanik, die mit allen vier spielbaren Charakteren aktiviert werden kann: Durch das erfolgreiche Bekämpfen der Chaoshorden und das Sammeln roter Kugeln steigern die Helden ihre Blutlust. Sobald diese voll aufgeladen ist, können die Spieler ihren Zorn entfesseln und neue, beeindruckende Fertigkeiten einsetzen. Durch seine Verehrung von Grimnir, des uralten Gottes der Slayer, hat Bragi Axebiter Zugriff auf einen Fertigkeitenbaum mächtiger Zauber.

Als erstes Action-RPG in der Warhammer Fantasy-Welt lässt Warhammer: Chaosbane die Spieler in die Zeit nach dem Großen Krieg gegen das Chaos eintauchen, einen blutigen Konflikt der Geschichte der Alten Welt, der das Imperium der Menschen verwüstete. Dabei verkörpern sie einen Menschen, einen Hochelfen, einen Waldelfen oder Zwerg und entdecken bekannte Schauplätze des Universums, die bereits die Fantasie von Millionen Fans auf der ganzen Welt angeregt haben.