Bigben Interactive und Eko Software haben neue Screenshots zu Warhammer: Chaosbane veröffentlicht. Dabei zeigen sie erstmals die ersten beiden spielbaren Charaktere, die sich den Chaoshorden entgegenstellen: der Menschen-Soldat und der Hochelfen-Magier. Das Spiel befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird 2019 für PC und Konsole erhältlich sein.

Warhammer: Chaosbane – Screenshots zeigen neue Grafiken

Der Titel ist das erste Action-RPG, das in Games Workshops Warhammer-Universum angesiedelt ist. Spieler tauchen in die Zeit nach dem Großen Krieg gegen das Chaos ein. Sie befinden sich in einen blutigen Konflikt der Geschichte der Alten Welt. Dabei verkörpern sie Menschen, Hochelfen, Waldelfen oder Zwerge und erkunden so verschiedene bekannte Orte, zum Beispiel die verfluchte Stadt Praag oder Nuln, die alte Hauptstadt des Imperiums.