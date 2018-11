0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Bigben und Eko Software stellen in einem neuen Video den Soldaten Konrad Vollen in Warhammer: Chaosbane vor. Warhammer: Chaosbane befindet sich derzeit in der Entwicklung. Das Spiel soll 2019 für PC und Konsole erhältlich sein.



Warhammer: Chaosbane – Soldat Konrad Vollen im neuen Trailer

Konrad Vollen, ein Kapitän der imperialen Streitkräfte, wurde seit frühester Kindheit für bewaffnete Gefechte ausgebildet. Als Nahkampf-Experte sind die meisten seiner Angriffe auf kurze Distanz und Bereichswirkung ausgelegt. Sein Schild gestattet es ihm, auch größere Mengen von Gegnern zu bekämpfen. Provokation, Spurt und Wirbelangriff machen ihn zu einem sehr mächtigen Frontkämpfer. Zudem verfügt der imperiale Kapitän über mehrere Banner. Diese kann er aufstellen, um seine Gruppe aktiv werden zu lassen und ihr erhebliche Boni zu verleihen.

Jeder Charakter im Spiel verfügt über eine einzigartige Fähigkeit. Konrad Vollen ist der Meister im Umgang mit seinem Schild. Er kann es benutzen, um Gegner anzugreifen oder zu betäuben. Er verehrt den rächenden Gott Sigmar und kann durch Opfergaben an ihn mehr passive und aktive Fertigkeiten einsetzen, die seine Fähigkeiten im Kampf erweitern – zum Beispiel seine beeindruckende Feueraura.

Warhammer: Chaosbane bietet eine einzigartige Spielmechanik, die man mit allen vier spielbaren Charakteren aktivieren kann: Durch das erfolgreiche Bekämpfen der Chaoshorden laden die Helden ihre Bloodlust auf. Sobald sie voll aufgeladen ist, können die Spieler ihren Zorn entfesseln und neue, extrem mächtige Fertigkeiten einsetzen.

Als erste Action-RPG-Umsetzung der Welt von Warhammer Fantasy Battle lässt Warhammer: Chaosbane die Spieler in die Zeit nach dem Großen Krieg gegen das Chaos eintauchen, einen blutigen Konflikt der Geschichte der Alten Welt. Die Spieler verkörpern einen Menschen, Hochelfen, Waldelfen oder Zwerg und erkunden bekannte Orte des Warhammer Fantasy Battle-Universums – wie die verfluchte Stadt Praag oder die Hauptstadt des Imperiums, Nuln, die bereits die Fantasie von Millionen Fans auf der ganzen Welt beflügelt haben.