Triband Games hatte sich das Ziel gesetzt, den Golfsport mit WHAT THE GOLF? lustiger zu gestalten. Das Spiel hat das Ziel seiner Crowdfunding-Kampagne erzielt und wird für den PC erscheinen. Den Meilenstein feiert Triband Games mit einem offiziellen Super Hot Crossover namens Superputt, der ab sofort im kostenlosen WTG-Prototypen spielbar ist.

WHAT THE GOLF?- Parodie des Golfsports

“WHAT THE GOLF? ist eine bescheuerte physik-basierte Golf-Parodie, in der jedes Loch eine neue, überraschende Art von Golf mit sich bringt. Manche Spielarten sind brillant, manche urkomisch, andere absurd und zumindest eine davon ist wahrscheinlich sogar so ähnlich wie echtes Golf. Das ganze ist wirklich überaus kompliziert und unendlich simpel zugleich. Genau das Gegenteil von echtem Golf also.”

Im kostenlos spielbaren Demo-Prototyp habt ihr eine Auswahl von originalen WTG Golf-Varianten, Superputt und einen Clustertruck-Crossover-Kurs namens Clusterputt zur Verfügung. Zudem wird die Demo im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne mit neuen Crossover-Levels von zwei anderen Spielen versorgt werden. Aktuell werden ihre Namen jedoch geheim gehalten. Da, laut Triband, jedes Spiel ein wenig Golf ist, ist das für das Entwicklerteam laut Eigenaussage keine große Herausforderung.

WHAT THE GOLF?- Das etwas andere Golfspiel

Folgende Features bekommt ihr in WHAT THE GOLF? zu sehen:

Fußball Golf

Spinnen Golf

Haus Golf

Ragdoll Golf

Ego-Shooter Golf

Normales Golf

Portal Golf

Jump’n’Run Golf

Golf vs. Evil

Puzzle Golf

Katzen Golf uvm.

Fest steht, dass WHAT THE GOLF? euch nicht zu einem besseren Golfspieler macht, aber zu einem besseren Menschen.