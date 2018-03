Good Shepherd Entertainment hat heute Where the Water Tastes Like Wine veröffentlicht. Entwickelt wurde das Spiel für den Windows PC, Mac und Linux von Dim Bulb Games und Serenity Forge. Diese geschichtengetriebene Reise über das Reisen durch das Land, das Teilen von Geschichten und das Überleben des manifesten Schicksals könnt ihr ab sofort über Steam und GOG erwerben. Dabei könnt ihr euch auf einen Bonus von 15% Rabatt freuen. Dieser wird ab sofort und bis zum 7. März angeboten. Ebenso könnt ihr die spezielle “Wayfarer Edition” von Where the Water Tastes Like Wine erwerben, die das komplette Spiel, eine digitale Kopie von Ryan Ikes ergreifend schönem OST und ein digitales Art-Buch zum kostenpflichtigen Download enthält. Zusätzlich wird in Kürze eine Limited Edition Vinyl-LP des Soundtracks des Spiels erhältlich sein und kann ab sofort vorbestellt werden. Dazu gehören dann auch ein Steam-Code für das Spiel und eine digitale Kopie des Soundtracks. Das alles könnt ihr hier über Laced Rekords vorbestellen.

Where the Water Tastes Like Wine- Fantasievolle Wanderung durch Amerika

Where the Water Tastes Like Wine ist eine gleichermaßen wehmütige wie fantasievolle Wanderung durch ein Jahrhundert amerikanischer Folklore und Geschichte. Ihr begegnet rätselhaften Charakteren. Während ihr die Landschaft erkundet erlebt ihr eure ganz persönlichen Geschichten. Diese surreale Odyssee in das Herz von Amerikas Vergangenheit setzt auf wunderschöne Illustrationen von Kellan Jett und Serenity Forge, die beeindruckende 2D-Visualisierungen mit einer 3D-Weltkarte der Nation verbinden. Where the Water Tastes Like Wine bietet Geschichten von einer Vielzahl talentierter Autoren, sowie eine beeindruckende Auswahl an Synchronsprechern, zu denen der bekannte Songwriter, Musiker und Schauspieler Sting, Dave Fennoy (The Walking Dead: A Telltale Games Series), Cissy Jones (Firewatch), Kimberly Brooks (Mass Effect) und mehr gehören. Die vollständige Liste der Sprecher im Spiel finden Sie hier.