Bethesda hat die Veröffentlichung der Nintendo Switch-Version von Wolfenstein II: The New Colossus bekannt gegeben. Das Spiel wird am 29. Juni im Handel erhältlich sein. Die Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit des Entwicklerstudios Panic Button und unter der Leitung von MachineGames. Wolfenstein II: The New Colossus soll nun auch in seiner ganzen Pracht auf der Nintendo Switch gespielt werden. Unsere Review zu der PC-Version von Wolfenstein II: The New Colossus könnt ihr hier nachlesen.

Wolfenstein II: The New Colossus – Gameplay-Trailer gewährt ersten Einblick

In der Rolle von B.J. Blazkowicz erlebt ihr eine unvergessliche Geschichte voller Action und außergewöhnlicher Charaktere. Ihr müsst euch an der Seite eurer Freunde und mit Freiheitskämpfer in den Kampf gegen die abgrundtief böse Frau Engel sowie gegen ihre Regime-Handlanger beweisen. Führt die zweite Amerikanische Revolution auf eure Art an – von zuhause oder unterwegs. Die einzigartige Bewegungssteuerung der Nintendo Switch macht den Kampf gegen die Regime-Bedrohung so fesselnd wie noch nie.