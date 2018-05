Der französische Entwickler und Publisher DotEmu senkt den Preis für seinen Erfolgstitel Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Auf allen Plattformen gibt es 50 Prozent Rabatt. Wonder Boy: The Dragon’s Trap ist auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Windows-, Linux- und Mac-Computern erhältlich.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap – Wunder gibt es immer wieder

Die Aktionen starten an den folgenden Tagen:



PlayStation 4

Europa: 30. Mai bis 12. Juni



Xbox One

Weltweit: 15. bis 21. Mai

Nintendo Switch

Europa: 16. bis 22. Mai

Steam

Weltweit: 16. bis 22. Mai

Wonder Boy: The Dragon’s Trap erschien 2017 – und die Kritiken auf PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch waren durchweg positiv. Das Remake ist eine atemberaubende Modernisierung des Kultklassikers, der 1989 auf dem Sega Master System veröffentlicht wurde und nun mit meisterhaft handgezeichneter Animation und einem exquisit neu instrumentierten Soundtrack immer noch begeistert. Entwickler Lizardcubes getreue Nachbildung des Abenteuers rund um einen magischen Fluch bleibt dem ursprünglichen Abenteuer treu und verfügt sogar über die Unterstützung für Passwörter aus dem ursprünglichen Spiel und eine Retro-Funktion, die es den Fans erlaubt, auf Wunsch auch in der Original-Grafik von damals zu spielen.

Mit einem neuen Charakter namens Wonder Girl, drei Schwierigkeitsstufen, sechs spielbaren Verwandlungen und der Möglichkeit, ohne Verzögerung zwischen originalen 8-Bit oder modernisierten Grafiken und Audio zu wechseln, ist Wonder Boy: The Dragon’s Trap die perfekte Gelegenheit, dieses unbeschwerte Abenteuer, das damals eine ganze Generation gefangen genommen hat, erstmalig zu entdecken oder wieder neu zu erleben.