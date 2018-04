Die Handelsbox von Wonder Boy: The Dragon’s Trap für Nintendo Switch und PlayStation 4 ist ab heute im europäischen Fachhandel erhältlich.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap – Handelsbox mit Extras

Außerdem beinhaltet die Handelsbox von Wonder Boy: The Dragon’s Trap folgende Extras:

ein hochwertiges, originalgetreues Handbuch im SEGA-Retro-Style

den Originalsoundtrack auf Mini-CD

einen niedlichen PVC-Anhänger der Hauptspielfigur, als Handy- oder Schlüsselanhänger.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap ist ein wunderschön gezeichnetes und animiertes Remake des unvergesslichen Sega Master System-Spiels Wonder Boy III. Der Protagonist ist verflucht und vom Meka-Drachen in eine halb Mensch-, halb Eidechsen-Monstrosität verwandelt wirden.

Ihr erkundet die Weiten von Monster Land und seid auf der Suche nach einem Heilmittel. Das Original ist mit viel Liebe zum Detail und basierend auf dem Original entwickelt worden. Dementsprechend sind die Bewegungen der Charaktere, die Item-Drop-Mechaniken, die geheimen Tür-Positionen und vieles mehr originalgetreu nachgebildet.

Die Versionen von Wonder Boy: The Dragon’s Trap für Nintendo Switch und Playstation 4 werden im Widescreen-HD-Format präsentiert. Zusätzlich könnt ihr euch auf erweiterte Interface-Funktionen und einen neu spielbaren Held (Wonder Girl) freuen. Außerdem bekommt ihr die Möglichkeit, zwischen dem neuen handgezeichneten Design und der originalen Grafik und Sound zu wechseln.