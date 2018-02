Im Rahmen einer Pressemitteilung kündigt Headup Games die Veröffentlichung von Wonder Boy: The Dragon’s Trap als Handelsbox für die Nintendo Switch und Playstation 4 an. Am 19. April 2018 habt ihr die Möglichkeit das Spiel im europäischen Fachhandel zu erwerben.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap- Unvergessliche Sega-Momente

Wonder Boy: The Dragon’s Trap führt euch in das unvergessliche Sega Master-System-Spiel Wonder Boy III zurück. Dabei haben die Entwickler großen Wert auf die grafische Präsentation des Spiels gelegt. Ihr erlebt eine wunderschön gezeichnete und animierte Remake-Version.

In Wonder Boy: The Dragon’s Trap steuert ihr einen verfluchten Helden. Dieser wurde vom Meka-Drachen in eine halb Mensch, halb Eidechsen Monstrosität verwandelt.

Der Entwickler des Spiels, Lizardcube, hat das Original mit viel Liebe zum Detail und basierend auf dem Original entwickelt, um die Bewegungen der Charaktere, die Item-Drop-Mechaniken, die geheimen Tür-Positionen und vieles mehr originalgetreu nachzubilden.

Wonder Boy: The Dragon’s- Originale Gafik oder handgezeichnetes Design

Sowohl Besitzer einer Playstation 4, als auch einer Nintendo Switch können sich auf ein Widescreen-HD-Format des Spiels freuen. Weiterhin wurde das Interface mit zahlreichen Funktionen erweitert und ein neuer spielbarer Held (Wonder Girl) ins Spiel integriert. Ebenso lassen euch die Entwickler die Wahl zwischen dem neuen handgezeichneten Design und der originalen Grafik und Sound zu wechseln.

Die Retail-Edition von Headup Games beinhaltet das originale Handbuch im SEGA-Retro-Style, das an die guten alten Zeiten erinnert, sowie einen entzückenden PVC-Anhänger mit der Hauptfigur das Spiels.