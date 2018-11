World of Final Fantasy Maxima – Ab sofort erhältlich

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix hat bekanntgeben, dass World of Final Fantasy Maxima ab sofort für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PC erhältlich ist.

World of Final Fantasy Maxima – Wir gehen auf Monsterjagd

Es handelt sich um eine verbesserte Version des beliebten Rollenspiels World of Final Fantasy aus dem Jahr 2016 inklusive zahlreicher neuer Features. Mit dem Umstyling-System können Spieler sich nun in legendäre Final Fantasy-Helden wie Cloud (Final Fantasy VII), Yuna (Final Fantasy X) und Noctis (Final Fantasy XV) verwandeln. Zusätzliche Miragen (Monster), Erlöser (Charaktere), Nebenmissionen, Bosskämpfe und Minispiele runden das Erlebnis ab. Hinzu kommt die Option, den Fortschritt nach Abschluss der Geschichte auf einen neuen Speicherstand zu übertragen, um den herausfordernden, neuen Schwierigkeitsgrad „Albtraum“ zu überwinden.

World of Final Fantasy Maxima ist ab sofort in digitaler Form für Nintendo Switch und Xbox One erhältlich. Außerdem sind die neuen Inhalte von World of Final Fantasy Maxima als DLC für PlayStation 4 und PC verfügbar.

In World of Final Fantasy begleiten Spieler die Zwillinge Reynn und Lann auf ihrer Reise durch die geheimnisvolle Welt Grymoire auf der Suche nach ihren verlorenen Erinnerungen. An diesem seltsamen Ort werden die jungen Helden auf über 200 einzigartige und wundervolle Kreaturen, genannt Miragen, und eine ganze Reihe legendärer Final Fantasy-Charaktere treffen. Mit einem innovativen Kampfsystem können Spieler Miragen fangen, individualisieren und entwickeln und indem sie Miragen stapeln, können sie auch die fürchterlichsten Feinde besiegen!