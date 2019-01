0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

World of Tanks Blitz hat einen neuen Botschafter erhalten: MMA-Kämpfer Aaron Pico. Das gesamte Team steht an diesem Wochenende geschlossen wie eine Wand hinter Aaron Pico, der im The Forum in Inglewood, Kalifornien während des Bellator 214 MMA-Wettkampfes auf seinen Landsmann Henry Corrales trifft.

World of Tanks Blitz – MMA-Kämpfer Aaron Pico ab sofort erhältlich

„Mein Urgroßvater war Panzerfahrer. Als das Team von World of Tanks Blitz an mich herangetreten ist, war ich sofort gespannt auf das Spiel,“ so Aaron Pico. „Ich habe ein paar Runden gespielt und seitdem bin ich vom Spiel gefesselt! Es ist ein spaßiges Spiel, bei dem es nicht nur um die pure Kraft der Fahrzeuge, sondern vor allem um eine gut ausgeklügelte Taktik geht. Genau wie in der MMA – einfach nur auf den Gegner einschlagen ist möglicherweise nur eine Verschwendung der eigenen Energie. Man muss den richtigen Zeitpunkt abpassen, die Schwachstellen der Gegner kennen, die Chance ergreifen und dann kann man sich über einen Sieg freuen.“

„Aaron ist ein junger, aufsteigender Kämpfer, der seine Fähigkeiten mit seiner Intelligenz im Kampf verbindet, um zu gewinnen. Er ist einfach unverwüstlich und passt perfekt ins Spielerprofil von World of Tanks Blitz“, sagt Thaine Lyman, General Manager, Wargaming Mobile. „Wir wurden sofort Fans von seinem Stil, seiner Einstellung und wie er sich im Käfig gibt. Als wir dann noch hörten, wie er sein Handwerk angeht, wussten wir direkt, dass er perfekt zu World of Tanks Blitz passt.“

World of Tanks Blitz – Action-MMO für PC und mobile Geräte

Bei World of Tanks Blitz handelt es sich um ein plattformübergreifendes, Team-basiertes Action-MMO rund um den Kampf Panzer gegen Panzer. Verfügbar auf iOS, macOS, Android, Windows 10 und Steam, können die Spieler über 300 legendäre Fahrzeuge steuern. Der Titel wurde weltweit bereits mehr als 100 Millionen Mal heruntergeladen.

World of Tanks Blitz ist ein unterhaltsamer, unbeschwerter Ansatz des Genres, der die Regeln der Realität ausdehnt und einen alternativen Ansatz für die Panzergefechte liefert. Tiefgreifende Mechaniken und realistische physikalische Modelle von authentischer und alternativ-historischer Kulisse kombinieren flüssiges Gameplay und taktischen Tiefgang.

Wargaming Mobile – Action-MMO für PC und mobile Geräte

Bei Wargaming Mobile handelt es sich um eine Abteilung innerhalb von Wargaming. Diese Abteilung fokussiert sich auf die Entwicklung und die Veröffentlichung von Mobile-Titeln. Wargaming Mobile ist im Juni 2017 entstanden. Seitdem ist die Abteilung der Boden für innovative und besondere Mobile-Projekte aus dem Hause Wargaming. Die Mobile-Projekte hat man sowohl intern entwickelt als auch über das neue Third-Party-Programm angeboten. Das Headquarter von Wargaming Mobile befindet sich in Nicosia, Zypern und Büros sind in Helsinki, Kopenhagen, Berlin, Moskau und Minsk.

Die Mission von Wargaming Mobile ist es, innovative und qualitativ hochwertige Mobile-Spiele zu veröffentlichen. Sie wollen, dass sich Millionen von Spielern an den Mobile-Titeln erfreuen können. Im Moment besteht das Portfolio aus Gods & Glory, World of Tanks Blitz und World of Warships Blitz.