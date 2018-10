0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Für das anstehende Mad Games-Event zu Halloween hat World of Tanks Blitz mit dem leitenden Fahrzeug-Designer und Concept Artist von Mad Max: Fury Road, Peter Pound, zusammengearbeitet. Also auf in die Arenen, sonst gibt’s Saures!

World of Tanks Blitz – Post-apokalyptisches Halloween-Event

Pound hat zwei neue Panzer entworfen, die nur während des Events freigeschaltet werden können: den Tier V Scavenger und den Tier VII Gravedigger. Um den Tier V-Panzer zu erspielen, müssen die Kommandanten 50 Spiele gewinnen, während es für den Gravedigger einige Missionen zu erfüllen gilt.

Beide Panzer sind Teil der Artists‘ Signature-Serie, einer exklusiven Auswahl für World of Tanks Blitz, die mit dem O-47 aus der Feder des legendären Gundam-Designers Kunio Okawara startete.

„Bei der Zusammenarbeit mit dem World of Tanks Blitz-Team hatte ich meine kreative Freiheit um zwei einzigartige Designs zu entwerfen“, so Peter. „Bei Mad Max: Fury Road war ich auf Autos fokussiert, aber die Herausforderung bei den Panzern war es, diese in echtes Heavy Metal zu verwandeln. Ich liebe solche Herausforderungen und es war eine großartige Erfahrung. Jetzt hoffe ich, dass die Spieler ihren Spaß an den Panzern und der harten Arbeit, die in die Stahlkolosse reingefloßen ist, haben werden.“

Neben Pounds Kreationen gibt es während den Mad Games einen exklusiven, post-apokalyptischen Modus, bei dem Sandstürme die Landschaften von World of Tanks Blitz zerstörten. Die Kommandanten können in diesem Modus auf besondere und mächtige Fähigkeiten wie Unsichtbarkeit, Schilde und Rüstungsregeneration zurückgreifen. Die Mad Games beginnen am 17. Oktober und laufen bis zum 12. November.

Um die Spieler auf das diesjährige Halloween-Event einzustimmen haben dei Entwickler die Garage bereits post-apokalyptisch angehaucht, die Karten sind etwas gespenstischer und ein Sortiment an einzigartigen Anpassungsmöglichkeiten steht bereit, um den Gegnern einen ordentlichen Schrecken einzujagen. Zusätzlich haben Panzer der letzten Halloween-Events ihren Weg zurück ins Spiel genommen, wie der 2015er Tankenstein und die 2016er Dracula und Helsing.