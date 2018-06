World of Tanks PC und Gianluigi Buffon haben sich zusammengetan, um den Spielern des Panzer-MMOs ein ganz besonderes Erlebnis während der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zu bieten. Der legendäre Torwart übernimmt das Mikrofon und zeigt sein Können als Kommentator in einem einzigartigen Spielmodus, der Fußball und Panzer in explosiven Matches verbindet: Panzerfußball 2018.

World of Tanks PC – Gianluigi Buffon feiert die WM 2018

„Wenn du denkst, dass du alles gesehen hast, kommt World of Tanks und überrascht dich auf unglaubliche Weise“, so Gianluigi Buffon. „Es war sehr spannend für mich, ein Teil der Veröffentlichung des italienischen Forschungsbaumes zu sein und jetzt haben sie sogar meine größte Leidenschaft mit Panzern zusammengebracht. Rollt in die Stadien und seht, wie ich mich als Kommentator schlage.“

Panzerfußball 2018 bringt seinen eigenen Charme in das beliebte Spiel. Zwei Teams aus jeweils drei Spielern treten in ihren Stahlkolossen gegeneinander in drei speziell dafür entwickelten Arenen an. Darunter ist unter anderem auch das größte Stadion Moskaus, das Luzhniki, in dem auch das Finale der diesjährigen Weltmeisterschaft stattfinden wird. Zusätzlich wird es im Spiel noch eine Ehrung für einen weiteren herausragenden Torwart der Fußballgeschichte geben: Lev Yashin.

Für die Spieler werden einige einzigartige Panzer für verschiedene Positionen zur Verfügung stehen: Stürmer, Mittelfeldspieler und Verteidiger. Buffon wird die Spiele nicht nur kommentieren, sondern den Kommandanten auch vom Spielfeldrand aus zujubeln. Und wer die italienischen Kommentare von Buffon nicht hundertprozentig verstehen sollte, kann auch auf eine englische Sprachausgabe zurückgreifen.

Während der Fußball-Modus für die Spieler bereit steht, wird es im Spiel einige Spezialaufträge mit großartigen Belohnungen geben. Das eigene Dream-Team kann vom Spieler zusammengestellt werden und es gibt Turniere mit einzigartigen Preisen, die von Buffon signiert sind.