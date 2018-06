World of Warplanes ist stolz darauf, zusammen mit Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson zehn Online-Tagebücher zu veröffentlichen. Die kostenlose Serie startet ab sofort. Diese werden wöchentlich im Juni, Juli und August auf dem offiziellen Portal und Youtube-Kanal von World of Warplanes fortgesetzt. Zusätzlich finden die Fans dort einen Video-Tribut an den Song Aces High von Iron Maiden.

World of Warplanes: Die Bruce Dickinson-Tagebücher

Außerdem wird Bruce seine „Bruce Dickinson Warplanes-Tagebücher“ präsentieren. Die neue Serie an Lehrvideos wird berühmte Flugzeuge wie die Spitfire, die Hawker Hurricane oder die Messerschmitt Bf 109 erkunden. Als zusätzlichen Bonus für alle Iron Maiden- und Warplanes-Fans hat das Team einen Tribut an das Aces High-Musikvideo erstellt. Dabei werden Aufnahmen aus den Archiven und mit der Ingame-Engine von World of Warplanes erstellte Materialien genutzt werden. In dem neuen Musikvideo werden viele Flugzeuge gezeigt, die Bruce in seiner Tagebuch-Serie vorstellt.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass Bruce seinen Enthusiasmus und sein Wissen mit einer eigenen Tagebuchserie zu World of Warplanes beisteuert. Und das in seinem ganz eigenen Stil “, so Al King, Global Marketing Director, Wargaming. „Zusätzlich zum Aces High-Tribut und den Tagebüchern werden wir einen einzigartigen Hangar im Spiel haben, der an Iron Maiden angelehnt ist. So etwas hatten wir noch nicht im Spiel und wir hoffen, dass die Maiden-Fans viel Spaß dabei haben werden, die verschiedenen Easter-Eggs zu entdecken.“