Drei gigantische US-amerikanische Bomber stehen jetzt in World of Warplanes als Teil der neuen Linie von Update 2.0.8 zur Verfügung. Sie sind mit dem Potenzial ausgestattet deutlich mehr Schaden anzurichten. Die Community hatte immer wieder nach diesen Fliegern gefragt und nun stehen sie für die Gefechte bereit.

World of Warplanes – Große legendäre US-Bomber nun verfügbar

Es handelt sich um die drei Bomber, Boeing B-17D, Boeing B-17G und die Consolidated B-32. Sie sind „fliegende Festungen“ und die am besten geschützten Flugzeuge im Spiel. Außerdem sind sie ausgestattet mit einer großen Anzahl an schwergewichtigen Bomben. Dadurch sind sie natürlich nicht die schnellsten oder wendigsten Fieger am Himmel. Dafür können sie aber bei nur einem Überflug verheerenden Schaden an vielen unterschiedlichen Zielen anrichten.

Neben den vielen Bomben an Bord verfügen die Amerikaner zusätzlich über starke Geschütztürme. Diese können eingesetzt werden, um sich gegen feindliche Flugzeuge zur Wehr zu setzen. So bald diese in das Fadenkreuz geraten, kann man sie in Sekunden von Kugeln durchsieben.

Die großen Bomber können neben weiteren Neuerungen in Update 2.0.8 genutzt werden.